Tim Burton, con quien Johnny Depp ha trabajado incondicionalmente desde los 90, ha demostrado que apoya al actor en esta oscura etapa que atraviesa.

Depp enfrenta problemas legales tras las acusaciones de violencia de género por parte de su exesposa, Amber Heard, lo cual ha repercutido seriamente en su trabajo, pues ya fue obligado a abandonar su papel en "Animales fantásticos".

Además, se rumora que la participación del actor en la saga "Piratas del Caribe" está en tela de juicio, agregado a que muchos directores podrían negarse a trabajar con él.

Burton siempre ha dicho que Johnny es su "amuleto" y su "mejor amigo", por lo que ha decidido apoyarlo.

Tim está trabajando en la serie de live action de "La Familia Addams" e incluirá en su reparto a Depp, según el portal We Got This Covered.

Juntos han logrado exitosos proyectos como "Edward Scissorhands", "Sombras tenebrosas", "Sleepy Hollow", "Alicia en el país de las maravillas" y "El cadáver de la novia", donde Johnny dio voz al protagonista.

Aún no hay detalles acerca de la plataforma streaming donde se transmitirá la nueva propuesta de Burton, pero todos los rumores apuntan a que será en Netflix.

TE PUEDE INTERESAR: