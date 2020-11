Mads Mikkelsen será el sustituto del actor Johnny Depp para interpretar a Gellert Grindelwald en "Animales fantásticos 3".

La franquicia escogió al protagonista de "Hannibal" para dar vida a uno de los mayores Magos Tenebrosos del mundo de J.K. Rowling.

Depp anunció a inicios de noviembre que le pidieron que dejara el papel, en su mensaje agradeció a sus fans.

"Me gustaría agradecer a todos los que me han dado su gran apoyo y lealtad. Me han honrado y conmovido sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días".

Mikkelsen lo negó y envió un mensaje: “Oh, eso se puede quedar en rumor ahora mismo, sí que estoy esperando esa llamada”.

Sin embargo, fuentes de Deadline dijeron que el director, David Yates, ya le dio el papel.

Actualmente Depp se encuentra en una batalla legal contra su exesposa. Amber Heard, quien lo denunció por violencia contra la mujer.

Warner Bros decidió alejarlo para que los problemas judiciales no afecten la entrega.

