Todo listo para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

-

La espera terminó. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tendrán este viernes su ceremonia oficial de inauguración en el estadio Félix Sánchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de República Dominicana.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala queda en el grupo B de la Liga A de Naciones de Concacaf

El ambiente en el país es de fiesta. La ciudad caribeña ha vestido de gala sus calles y la emoción por este magno evento se respira en cada rincón. El comité organizador de Santo Domingo ha puesto empeño para que esta competencia sea histórica por tercera vez.

Del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. pic.twitter.com/6Qhhg4UcNw — Santo Domingo 2026 (@SDQ2026) October 7, 2025

La delegación guatemalteca ya está lista para empezar a dar lo mejor en cada disciplina, pero antes también lucirá la bandera en el acto de inauguración que está programado para las 6:00 de la tarde (8:00 de la noche localmente).

Comandados por los abanderados Erick Gordillo y Alejandra Hígueros, Guatemala llevará la Azul y Blanco en el desfile donde cada delegación saldrá a la pista atlética para saludar a los más de 20 mil asistentes que se esperan en el Félix Sánchez.

La delegación nacional que ya se encuentra en República Dominicana posó para la foto del recuerdo. (Foto: Bernie Morales/Colaborador)

Algarabía

Como parte de los preparativos, la organización de Santo Domingo 2026 hizo un acto especial en la izada de las banderas en la Villa Centroamericana y del Caribe, donde se hospedan más de cinco mil atletas de los 37 países participantes.

El acto contó con representantes de cada delegación y tuvo un ambiente especial con los deportistas, quienes se vieron entusiasmados por este momento único y que le dará paso a la fiesta deportiva en suelo dominicano.