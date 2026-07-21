Toledo buscará el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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El golfista, José Toledo, es uno de los grandes candidatos para llevarse la medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se desarrollan en República Dominicana. El certamen de golf se jugará en Punta Cana, que será subsede.

El golf en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, se llevará a cabo del 25 al 27 de julio de 2026. El torneo forma parte oficial de las justas multideportivas y se desarrollará en Punta Cana, que fungirá como la subsede oficial de esta disciplina.

El evento reúne a los mejores golfistas de la región, en un ciclo clave rumbo a competencias continentales. El golf forma parte del programa oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, es uno de los campeonatos multideportivos más importantes de la región. Durante la competencia, los países participantes compiten por medallas en representación de sus selecciones.

El campo los Corales, a orilla del mar, será el escenario, en el cual, José Toledo, buscará la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: Los Corales)

La edición de 2026 se celebra en República Dominicana, y reúne a algunos de los mejores golfistas de Centroamérica y el Caribe, dentro del ciclo olímpico regional, consolidando al golf como una disciplina con creciente presencia en estos juegos.

El campo los Corales será el escenario, en el cual, José Toledo, buscará la medalla de oro. Serán tres días de competencia (del 25 al 28 de julio), en los cuales, 37 países de la región buscarán subir a lo más alto del podio.