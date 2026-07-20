Las mejores participaciones de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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En el año del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, repasaremos las mejores participaciones de Guatemala en la justa deportiva, en la que nuestro país figura en el top 8 del medallero histórico y el más destacado de Centroamérica.

A cinco días de la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, la delegación nacional dirá presente en la competencia por vigésima cuarta ocasión.

Desde su nacimiento en 1926, Guatemala fue uno de los tres países en respaldar el proyecto de un evento multideportivo en Centroamérica y el Caribe; la única ausencia de la delegación guatemalteca fue en la edición de Panamá 1938.

El petenero, Léster Martínez, fue medallista de oro en Barranquilla 2018, antes de su paso al boxeo profesional. (Foto: COG)

Memorables

En las últimas dos décadas, la delegación nacional ha firmado sus tres mejores actuaciones en cuanto a cosecha de medallas de oro y posición en el medallero general.

La participación más sobresaliente de la historia fue en la edición de Barranquilla, Colombia, en 2018, cuando Guatemala terminó sexto en el medallero con un total de 84 preseas, repartidas en 21 oros, 22 platas y 41 bronces.

La gimnasta olímpica Ana Sofía Gómez, fue parte de la delegación en Veracruz 2014. (Foto: COG)

El segundo mejor registro para nuestro país fue en los Juegos de San Salvador 2002, cuando se logró el sexto lugar en la tabla general y una cosecha de 93 medallas, divididas en 20 oros, 23 platas y 50 bronces.

Y el tercer antecedente más destacado fue en Veracruz, México, en 2014, cuando Guatemala fue séptima del medallero con 77 preseas en total, repartidas en 15 oros, 19 platas y 43 bronces.

Hace tres años

La participación más reciente de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue en San Salvador 2023, cuando debido a la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco se compitió bajo la bandera de Centro Caribe Sports.

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Aún sin himno, uniforme, ni bandera, los atletas nacionales lograron un digno séptimo puesto en el medallero general, con 79 preseas, repartidas en 17 oros, 27 platas y 35 bronces.