Un hombre fue acusado de lanzar a su esposa al vacío, luego de que ambos subieran a un acantilado durante unas vacaciones, para tomarse una fotografía.

La mujer, que tenía 7 meses de embarazo, cayó a más de 300 metros de altura.

Hakan Aysal, de 40 años, fue acusado de asesinato deliberado, luego de que las autoridades determinaran que la muerte de su pareja, Samra Aysal, de 32 años, y su futuro hijo, no fue accidental.

La pareja estaba de vacaciones. (Foto: The Mirror)

Luego de que el hecho ocurriera, el hombre cobró un seguro de accidentes que justamente había adquirido poco antes de viajar al Valle Mariposa, ubicado en Turquía.

"Él planeó el asesinato de su esposa, contratando primero un seguro de accidentes personales con una garantía de 400 mil liras turcas (un aproximado de Q4 millones), el único beneficiario era él mismo".

Semra Aysal estaba embarazada. (Foto: The Mirror)

La fiscalía explicó que la pareja permaneció en el lugar por un aproximado de 3 horas, hasta que Aysal se asegurara de que estuvieran solos, luego la empujó.

El acusado se defendió y explicó cómo había ocurrido el supuesto accidente:

"Después de hacer las fotos, mi esposa metió el teléfono en su bolsa, luego me pidió que le diera el teléfono. Me levanté y la escuché gritar detrás de mí, al alejarme unos pasos para sacar el teléfono de nuevo, cuando me di la vuelta, ella ya no estaba allí, yo no empujé a mi esposa".

El acusado habría matado a su esposa para cobrar un seguro. (Foto: The Mirror)

El hermano de la víctima, Naim Yolcu, declaró:

"Cuando fuimos al Instituto de Medicina Forense a buscar el cuerpo, Hakan estaba sentado en el auto, mi familia y yo estábamos destrozados pero Hakan ni siquiera parecía triste. Mi hermana siempre estuvo en contra de pedir préstamos, sin embargo, después de su muerte, supimos que Hakan había sacado tres a nombre de mi hermana. Además, Semra tenía miedo a las alturas".

El caso aún se encuentra en investigación.