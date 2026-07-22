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Tras persecución, capturan a delincuentes de la Mara Salvatrucha en la zona 7

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
21 de julio de 2026, 18:25
A los capturados se&nbsp;les incautó un arma de fuego, dos celulares y más de 50 municiones. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

A los capturados se les incautó un arma de fuego, dos celulares y más de 50 municiones. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Persecución policial que inició en la colonia Quinta Samayoa y terminó en la 6a. calle de la Landívar, zona 7, dejó a dos hombres capturados.

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Dos presuntos asaltantes de la "Mara Salvatrucha" fueron capturados tras una persecución policial que inició en la colonia Quinta Samayoa y terminó en la 6a. calle de la Landívar, zona 7.

Se trata de Otto Sebastián Hernández, de 22 años, y Steven Josué David Figueroa Hernández, de 24, con antecedentes por posesión de drogas en 2020 y por transporte ilegal de arma de fuego en 2021.

Arma de fuego con la que se transportaban los capturados. (Foto: PNC)
Arma de fuego con la que se transportaban los capturados. (Foto: PNC)

Jorge Aguilar, vocero policial, informó que en un puesto de registro los agentes intentaron identificar a los capturados cuando iban en moto, pero estos continuaron la marcha, lo que dio inicio a la persecución.

Explicó que se les incautó una pistola calibre 9 milímetros con el registro alterado, dos cargadores, 50 municiones y dos teléfonos celulares, además de la motocicleta en la que se movilizaban.

Asimismo, la PNC indicó que los capturados realizaban asaltos de motocicletas, por lo que fueron puestos a disposición de la justicia.

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