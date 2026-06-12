Los tres guatemaltecos acusados de traficar menores a Estados Unidos

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Uno de los guatemaltecos acusados ya fue sentenciado por haber abusado de un menor luego de haberlo contrabandeado.

Tres guatemaltecos fueron acusados formalmente por contrabando internacional de menores extranjeros no acompañados y fraude al gobierno, en Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

Dos de los acusados son: Maritza Azucena Cahuec Coc, de 38 años, y su hermano Carlos Agustín Cahuec Coc, de 33, quienes presuntamente participación en una conspiración internacional de contrabando de extranjeros, que abarcó desde aproximadamente diciembre de 2020 hasta octubre de 2023.

El tráfico ilegal incluyó la presentación de múltiples solicitudes fraudulentas de patrocinio al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para obtener la custodia de menores extranjeros no acompañados.

Condenas

Maritza Cahuec fue arrestada el pasado 22 de mayo y está acusada de conspirar para defraudar a Estados Unidos, albergar extranjeros, y alentar e inducir y conspirar para alentar e inducir a extranjeros a entrar a Estados Unidos ilegalmente, así como hacer declaraciones falsas, ficticias o fraudulentas, y robo de identidad agravado.

Si es condenada, enfrentará una pena máxima de 10 años de prisión por conspiración para alentar e inducir la entrada ilegal, una pena máxima de cinco años de prisión por hacer declaraciones falsas, ficticias o fraudulentas, y penas consecutivas obligatorias de dos años de prisión, respectivamente, por robo de identidad agravado.

Carlos Cahuec está acusado de alentar e inducir con fines de lucro y conspirar para alentar e inducir a extranjeros a entrar a Estados Unidos ilegalmente. Enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión por conspiración para alentar e inducir la entrada ilegal.

Tercer guatemalteco

El otro guatemalteco es Juan Tiul Xi, de 27 años, quien se declaró culpable de ayudar a contrabandear a un menor a Estados Unidos y presentar una solicitud de patrocinio fraudulenta, representando falsamente que era el hermano del menor.

Después de obtener la custodia, Tiul Xi abusó sexualmente del menor. Por lo tanto, fue condenado por agresión sexual de un menor en un tribunal estatal y sentenciado a ocho años de prisión.

Además, Xi fue sentenciado a 26 meses en prisión federal que se cumplirán consecutivamente a la sentencia de ocho años de prisión estatal.