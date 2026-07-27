¿Se acabará la guerra? Trump afirma que hay probabilidades de lograr acuerdo con Irán

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Teherán, sin embargo, aseguró el lunes que actualmente no mantiene ninguna negociación con Washington.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista el lunes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán, pero advirtió que Washington reanudará los ataques militares si la vía diplomática fracasa.

Consultado a bordo del Air Force One sobre posibles avances en las conversaciones con la república islámica, Trump respondió: "Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder".

"Si no sucede, volveremos a hacer lo que estábamos haciendo hace dos días", es decir, bombardear Irán, consideró Trump durante el vuelo hacia un acto en Míchigan, en el norte del país.

Trump afirmó que los dirigentes iraníes habían solicitado una reunión y sostuvo que "la única razón por la que quieren reunirse es porque los hemos estado golpeando muy duro".

Teherán, sin embargo, aseguró el lunes que actualmente no mantiene ninguna negociación con Washington, a pesar del reciente cese de los combates entre ambos países.

Trump también minimizó las preocupaciones sobre una posible escasez de municiones estadounidenses después de cinco meses de guerra.

"Tenemos muchas municiones", declaró, antes de añadir: "Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania", en el marco de la ayuda a Kiev frente a la invasión rusa.

Interrogado sobre el dinero recibido de Venezuela, Trump dijo que podría destinarse a las fuerzas armadas estadounidenses y sugirió que Washington podría extraer fondos de Irán de forma similar.

"Estamos recibiendo mucho dinero. Miles y miles de millones de dólares", afirmó sobre Venezuela. "Eso ocurrirá también con Irán".

Con información de AFP