Trump anuncia reapertura del estrecho de Ormuz tras acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos solicitó que los barcos retomen sus operaciones en la zona.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo de paz con Irán ya está finalizado y aseguró que el estrecho de Ormuz se encuentra nuevamente abierto al tránsito marítimo internacional.
El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social, poco después de que el mediador Pakistán informara que ambas partes habían alcanzado un entendimiento para poner fin al conflicto.
Trump expresó que el acuerdo con la República Islámica de Irán estaba concluido y felicitó a las partes involucradas por haber logrado el pacto.
Asimismo, señaló que autorizó la libre circulación de embarcaciones por el estrecho de Ormuz y el levantamiento inmediato del bloqueo naval que Estados Unidos mantenía contra Teherán.
El mandatario también hizo un llamado a que los barcos retomen sus operaciones y que el flujo de petróleo a través de esta estratégica ruta marítima continúe con normalidad.
*Con información de AFP