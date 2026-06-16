TSE reporta 2.4 millones de jóvenes empadronados hasta la fecha

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El TSE anunció que trabaja en el fortalecimiento de programas de liderazgo y voluntariado dirigido a jóvenes.

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Los jóvenes de entre 18 y 30 años representan cerca del 24 % de los ciudadanos empadronados en Guatemala, según datos presentados por autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante una reunión de trabajo con la Comisión de la Juventud del Congreso.

De acuerdo con Omar Alexander Gereda Franco, jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, hasta el 15 de junio de 2026 el padrón electoral registraba 10 millones 95 mil 713 ciudadanos inscritos, de los cuales 2 millones 405 mil 563 corresponden a personas menores de 30 años.

Actualmente al menos 2.4 millones de jóvenes se encuentran empadronados. (Foto: Archivo/Soy502)

Según las cifras el número de jóvenes empadronados es menor al registrado al cierre del padrón electoral de 2023, cuando se contabilizaron 2 millones 580 mil 513 ciudadanos entre 18 y 30 años; una diferencia de cerca de 175 mil jóvenes.

Participación ciudadana

El diputado Héctor Aldana, presidente de la Comisión se refirió a la importancia de despertar el interés de los jóvenes para que comprendan la importancia de involucrarse en la toma de decisiones del país. Además, sugirió aprovechar con mayor fuerza las redes sociales y otras herramientas digitales para conectar con este sector.

Por su parte, Luis Pérez Cantoral, director en funciones del Instituto Electoral, indicó que se impulsa una reestructuración de las iniciativas de formación y liderazgo, así como el fortalecimiento del voluntariado cívico electoral.

Autoridades del TSE continúan realizando jornadas de empadronamiento en universidades y centros comerciales. (Foto: Organismo legislativo)

Asimismo, se informó que para los próximos meses se prevé el desarrollo de campañas de empadronamiento y actividades de formación ciudadana enfocadas en jóvenes, con el apoyo de universidades, organizaciones sociales e instituciones públicas.

Los diputados también plantearon la necesidad de ampliar las oportunidades de participación para jóvenes con discapacidad y promover la participación ciudadana de cara a las elecciones generales de 2027.