Turistas huyen de caída de lava en el volcán de Fuego (video)

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Un grupo de turistas se salvó de la caída de rocas de lava expulsada por el Volcán de Fuego.

OTRAS NOTICIAS: Volcán de Fuego expulsa enorme roca cerca de turistas

En redes sociales varios extranjeros subieron a sus cuentas de Tik Tok cómo tuvieron que correr luego de que durante una de las actividades del volcán cayeran rocas hirviendo y lava, cerca de donde se encontraban.

Los visitantes retaron a la naturaleza, acercándose más de lo normal al coloso desde el volcán Acatenango, aprovechando la cercanía que hay con este y según se aprecia en los clips, cuando escucharon una especie de lluvia con arena y pequeñas piedras comenzaron a correr. En uno de esos momentos grandes rocas salieron disparadas.

"Corre, corre, corre" se escucha en el lugar, mientras los videos borrosos muestran el cielo, el humo y la adrenalina.

Momento en que los turistas se escurren del crater al escuchar que explota. (Foto: Captura de pantalla)

Recomendaciones para ascender de manera responsable al volcán Acatenango para apreciar el de Fuego

El ascenso al cráter del Volcán de Fuego (Guatemala) está prohibido debido a su actividad, con erupciones constantes y expulsión de gases tóxicos, lava y rocas a altas temperaturas.

Para acercarse al volcán de Fuego desde el volcán Acatenango, muchos acuden al campamento base de Acatenango, ubicado a unos 3.700 m.s.n.m., en el lugar un área divisoria que conecta a ambos volcanes, acercándose a un lugar conocido como "Horqueta" para luego subir la ladera del Fuego. Esta es un área restringida, debido a que no es segura.

Es recomendable que mantengas tu distancia y aprecies la vista desde el Volcán Acatenango sin seguir caminando hacia el lugar que conecta al volcán activo.

El acercamiento al cráter representa un riesgo real y mortal. Las erupciones ocurren sin previo aviso y las rocas pueden aterrizar a gran distancia.

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