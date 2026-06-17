Turistas huyen de caída de lava en el volcán de Fuego (video)

Un grupo de turistas se salvó de la caída de rocas de lava expulsada por el Volcán de Fuego.
OTRAS NOTICIAS: Volcán de Fuego expulsa enorme roca cerca de turistas
En redes sociales varios extranjeros subieron a sus cuentas de Tik Tok cómo tuvieron que correr luego de que durante una de las actividades del volcán cayeran rocas hirviendo y lava, cerca de donde se encontraban.
Los visitantes retaron a la naturaleza, acercándose más de lo normal al coloso desde el volcán Acatenango, aprovechando la cercanía que hay con este y según se aprecia en los clips, cuando escucharon una especie de lluvia con arena y pequeñas piedras comenzaron a correr. En uno de esos momentos grandes rocas salieron disparadas.
"Corre, corre, corre" se escucha en el lugar, mientras los videos borrosos muestran el cielo, el humo y la adrenalina.
Recomendaciones para ascender de manera responsable al volcán Acatenango para apreciar el de Fuego
El ascenso al cráter del Volcán de Fuego (Guatemala) está prohibido debido a su actividad, con erupciones constantes y expulsión de gases tóxicos, lava y rocas a altas temperaturas.
Para acercarse al volcán de Fuego desde el volcán Acatenango, muchos acuden al campamento base de Acatenango, ubicado a unos 3.700 m.s.n.m., en el lugar un área divisoria que conecta a ambos volcanes, acercándose a un lugar conocido como "Horqueta" para luego subir la ladera del Fuego. Esta es un área restringida, debido a que no es segura.
Es recomendable que mantengas tu distancia y aprecies la vista desde el Volcán Acatenango sin seguir caminando hacia el lugar que conecta al volcán activo.
El acercamiento al cráter representa un riesgo real y mortal. Las erupciones ocurren sin previo aviso y las rocas pueden aterrizar a gran distancia.
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