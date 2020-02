Tyler, el niño guatemalteco que separaron de su padre en EE.UU.

“Ha sido una pesadilla, algo muy inhumano”, dijo el padre del pequeño de 4 años. Su hijo estuvo bajo custodia del Departamento de Inmigración y Ciudadanía (ICE) por 11 días.

El niño acudió a una cita de inmigración con su tía, pero a ella la trasladaron a un centro de detención de inmigración en Texas.

Al pequeño Tyler lo retuvieron en el refugio Nuevo Amanecer del Este de Los Ángeles. Según el abogado Peter Schey, presidente del Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales y abogado que lideró el acuerdo judicial Flores. En ese sitio tienen a otros 14 menores no acompañados con edad promedio de 12 años.

El abogado dijo que las autoridades de inmigración violaron el acuerdo Flores porque el niño fue clasificado como un “menor no acompañado”, cuando la realidad era que cruzó la frontera de EE.UU. junto con su padre.

TE PUEDE INTERESAR:

Niño guatemalteco vio a su padre asesinar a familia en EE.UU.

ICE llamó a Juan Manolo para pedirle que fuera a recoger a su hijo. “Me dijeron que no tuviera miedo, que no me iban a deportar. Yo también soy papá y no te vamos a hacer nada”, le indicaron aseguró el guatemalteco.

Al padre le indicaron que fuera acompañado por algún ciudadano estadounidense para que le pudieran regresar a su hijo. Sin embargo, se negaron a entregarlo al sacerdote Arturo Corral, párroco de la iglesia de la Placita Olvera de Los Ángeles.

Videollamada

Juan Manolo se había reencontrado con su pequeño a través de una videollamada el 7 de febrero. El niño lloraba de tristeza tras ser separado el 2 de febrero cuando su tía fue arrestada en el edificio de ICE. Ahora ya está con su padre.

El argumento de las autoridades migratorias, según explicó el abogado Peter Schey, fue que ellos llamaron por teléfono a Juan Manolo para que fuera a recoger a su hijo, pero no se presentó. Como no lo hizo, dicen que tuvieron que llevárselo al refugio.

LEE ADEMÁS:

Migración de EEUU detuvo a niño guatemalteco con severa fractura

“Esa versión no es correcta porque a Juan Manolo los mismos agentes de inmigración en el edificio federal le advirtieron que lo iban a arrestar cuando subiera a recoger al menor”, dijo el abogado.

Según Schey, debía haberse presentado a una audiencia el 20 de diciembre, pero la carta de inmigración nunca les llegó. En diciembre ya tenía orden de deportación, a pesar de que a Juan Manolo se le programó una cita para marzo de este año.

*Lee aquí la nota en Univisión

NO DEJES DE LEER: