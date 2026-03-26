Brasil encara su partido amistoso contra Francia en territorio estadounidense

En uno de los duelos más atractivos de este parón de selecciones, Brasil y Francia se ven las caras este jueves en Estados Unidos, como parte de su respectiva preparación de cara a la Copa del Mundo de United 2026.
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La ciudad de Foxborough y concretamente el Gillette Stadium, la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL, será el escenario de este clásico de selecciones, protagonistas de la final de Francia 1998 y siempre con su nómina alta en grandes estrellas.
Carlo Ancelotti estará ante su prueba más difícil desde que tomó las riendas del banquillo de la canarinha en mayo pasado y será un buen duelo para seguir observando futbolistas, de cara a presentar la lista oficial para el certamen.
Serán Vinicius y Raphinha los encargados de liderar a esta selección sudamericana en el duelo ante los galos, en el que no podrán contar con Marquinhos por molestias, y en el que se enfrentarán a Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé, dos de las principales figuras de los europeos.
El delantero del Real Madrid llega tras haber superado su lesión de rodilla, que tanta polémica ha despertado en los últimos días, y no se sabe cuántos minutos le dará Didier Deschamps, tomando en cuenta que, en ofensiva, es donde más efectivos en forma tiene como Doué, Ekitike, Kolo Muani o Thuram.