Brasil encara su partido amistoso contra Francia en territorio estadounidense

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En uno de los duelos más atractivos de este parón de selecciones, Brasil y Francia se ven las caras este jueves en Estados Unidos, como parte de su respectiva preparación de cara a la Copa del Mundo de United 2026.

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La ciudad de Foxborough y concretamente el Gillette Stadium, la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL, será el escenario de este clásico de selecciones, protagonistas de la final de Francia 1998 y siempre con su nómina alta en grandes estrellas.

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O elenco já está quase todo reunido para os amistosos contra França (26) e Croácia (31), na reta final da preparação para Copa do Mundo!



BATE NO PEITO, ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/ZDQaWYv6vO — brasil (@CBF_Futebol) March 24, 2026

Carlo Ancelotti estará ante su prueba más difícil desde que tomó las riendas del banquillo de la canarinha en mayo pasado y será un buen duelo para seguir observando futbolistas, de cara a presentar la lista oficial para el certamen.

Serán Vinicius y Raphinha los encargados de liderar a esta selección sudamericana en el duelo ante los galos, en el que no podrán contar con Marquinhos por molestias, y en el que se enfrentarán a Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé, dos de las principales figuras de los europeos.

Des autographes, des photos et un beau moment partagé



Merci Boston pour ce bel accueil ! pic.twitter.com/h5ekyxa0cq — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2026

El delantero del Real Madrid llega tras haber superado su lesión de rodilla, que tanta polémica ha despertado en los últimos días, y no se sabe cuántos minutos le dará Didier Deschamps, tomando en cuenta que, en ofensiva, es donde más efectivos en forma tiene como Doué, Ekitike, Kolo Muani o Thuram.