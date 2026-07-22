Val Vibrata espera a "Santi" para el Campeonato Italiano de Karts

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El piloto guatemalteco, Santiago de León, vuelve a la acción este fin de semana en el Campeonato Italiano de Karting 2026, cuando se realice la sexta fecha en el autódromo internacional, Val Vibrata.

El kartodromo Val Vibrata es un valle situado en la provincia de Teramo, en la región de los Abruzos, Italia. Debe su nombre al torrente Vibrata, y se extiende desde los relieves del interior hasta la costa del mar Adriático.

Santiago buscará no solo participar en la jornada, sino subir al podio de un evento, en el cual, participan varios de los mejores corredores del mundo. "Santi" compite para el equipo Baby Race, donde han participado corredores, como el argentino Franco Colapitno, que pertenece al equipo de Fórmula 1, Alpine.

Actualmente, Santiago de León compite en el AIME Series Europe, el mundial de karting, WSK Euro Series, y en el ACI Championship. (Foto: Santiracing16)

Actualmente, el chapín, compite en el AIME Series Europe, el mundial de karting, WSK Euro Series, y en el ACI Championship; tres de los seriales de karting más importantes del mundo.

El circuito de Val Vibrata tiene entre 8 y 10 metros de ancho, y 1,050 metros de largo (toda la pista de asfalto). Cuenta con una zona de unos 10 mil metros cuadrados destinada al paddock, aproximadamente 500 palcos. Desde 1987 (año de su inauguración) ha sido sede del Campeonato Mundial y Europeo de Karting.