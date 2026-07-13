Hernández y Roque suben al podio en el Grand Prix de Guyana

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Los pilotos, Juan Diego Hernández y Mauricio Roque, pusieron en alto el nombre de Guatemala en el Grand Prix de Guayana, ya que, se ubicaron en el primero y tercer lugares, respectivamente, en dos de las divisiones más importantes del GT Challenge de Las Américas.

En un evento, en el cual, estuvieron presentes las máximas directrices gubernamentales de ese país, que incluye al presidente, Mohamed Irfaan Ali, quien saludó a todos los pilotos en su recorrido por los pits, Juan Diego y Mauricio, brillaron por todo lo alto.

Y es que, tanto Juan Diego, como Mauricio, sacaron lo mejor de su talento en la pista, en los dos hits de competencia, que se disputaron bajo la intensa lluvia que predominó en el Autódromo South Dakota, luego de tener un día soleado al inicio.

La intensa lluvia predominó durante toda la carrera del GT Challenge de Las Américas, que se desarrolló en Guyana. (Foto: GT Challenge)

Juan Diego tuvo una clasificación perfecta, al lograr la Pole Position, e imponer un nuevo récord de pista, con un tiempo de 1:10.39; mientras que Roque, tuvo muchos problemas con su Porsche, lo cual, mermó su desempeño.

A pesar de ello, Hernández, consiguió un segundo y primer lugar en la división GTS Turbo, al mando de su Lamborghini; mientras que, Roque, sacó toda su experiencia, para finalizar en la tercera posición general en GTS Light, luego de las dos mangas de competencia.