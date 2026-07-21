Manifestantes se retiran de la Avenida Petapa y liberan el paso (video)

Luego de dialogar con las autoridades, los manifestantes han liberado el paso.
OTRAS NOTICIAS: Liberan el paso: manifestantes se retiran de la Calzada Roosevelt
Manifestantes que bloqueaban el paso sobre la Avenida Petapa y 42 calle, se han retirado tras dialogar con las autoridades, por lo que el paso ha sido liberado.
Esta mañana se registraron dos bloqueos en diferentes puntos del país. Taxistas se manifestaron como señal de protesta ante el alza al precio de los combustibles.
El primero fue reportado en la Calzada Roosevelt, sobre el kilómetro 14.
El segundo bloqueo ocurrió sobre la Avenida Petapa y 42 calle, zona 12.
Agentes antimotines se hicieron presentes para controlar la situación.