Venezuela: Aumenta la crisis tras una semana de los mortíferos terremotos

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Venezuela continúa inmerso en una crisis humanitaria marcada por la búsqueda de sobrevivientes, la escasez de alimentos y el colapso de los servicios básicos.

Una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela, el país continúa inmerso en una crisis humanitaria marcada por la búsqueda de sobrevivientes, la escasez de alimentos y el colapso de los servicios básicos.

El balance oficial elevó el número de fallecidos a 1.943, mientras que Naciones Unidas estima que unas 50 mil personas permanecen desaparecidas.

El estado de La Guaira concentra la mayor devastación. Miles de familias sobreviven a la intemperie y enfrentan dificultades para acceder a comida, agua y refugio.

Labores de búsqueda y rescate continúan pese a las adversidades que enfrenta Venezuela. (Vía: AFP)

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió sobre una escasez de alimentos "generalizada" y un aumento de las tensiones en los puntos de distribución de ayuda, donde se han registrado enfrentamientos por las provisiones.

Aunque las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen con el paso de los días, los equipos de rescate mantienen las labores impulsados por el hallazgo de un niño de tres años rescatado con vida entre los escombros. Sin embargo, otras operaciones concluyen sin éxito, reflejando la magnitud de la tragedia.

Miles de personas han quedado a la intemperie tras los terremotos de dejaron montañas de escombros en el país. (Vía: AFP)

Posible crisis sanitaria

La emergencia también amenaza con convertirse en una crisis sanitaria. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el riesgo de brotes de enfermedades debido al deterioro del sistema de salud y las condiciones en los albergues.

Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos solicitó 50 millones de dólares para asistir a medio millón de personas durante los próximos tres meses.

*Con información de AFP