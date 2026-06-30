Sube a 1,943 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

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Los terremotos en Venezuela provocaron los mayores daños en el estado de La Guaira, en donde hasta este martes han sido rescatadas más de 6 mil personas entre los escombros.

El balance de víctimas de los dos terremotos en Venezuela subió a 1,943 muertos y más de 10,500 heridos, indicaron este martes las autoridades del país sudamericano.

El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, dijo además en el parte oficial que hay 15,866 personas damnificadas por los sismos del pasado miércoles 24 de junio.

"Hasta el día de hoy se contabilizan 1,943 personas fallecidas. Tenemos un número de heridos que llega a 10,571", indicó Rodríguez. El anterior balance del lunes era de 1,719 muertos.

En la zona cero de los sismos, en el estado de La Guaira, han sido rescatadas un total de 6,461 personas hasta este martes, la más reciente de ellas un niño de dos años en la madrugada, anunció Rodríguez.

Según los cálculos oficiales, el día de los sismos había unas 30 mil personas en ese estado costero, entre las localidades de Catia La Mar y Caraballeda, de las cuales entre 13,400 y 13,500 lograron salir "por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares".

"Podemos estar en una cifra de 19,861 personas que salvaron la vida en La Guaira", declaró Rodríguez.

Drone footage shows widespread destruction in La Guaira, Venezuela, after powerful twin earthquakes struck the country on Wednesday, leaving more than 1,700 people dead and tens of thousands more missing pic.twitter.com/91j9A5K7H0 — AFP News Agency (@AFP) June 30, 2026

Desaparecidos

El gobierno elude referirse a personas desaparecidas, pero según las cifras presentadas el martes hay un desfase de entre 7 mil y 10 mil personas que no figuran ni entre las que salvaron la vida en La Guaira ni entre los muertos reportados por los sismos.

Naciones Unidas estima que puede haber hasta 50 mil desaparecidos.

*Con información de AFP