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VIDEO: Adolescente muere tras ser arrollada junto a su madre en la Interamericana

  • Por Jessica González
24 de julio de 2026, 07:27
La menor fue arrollada y murió en el lugar. (Foto: Shuttertock)

La menor fue arrollada y murió en el lugar. (Foto: Shuttertock)

Las imágenes muestran a la menor caminando con su madre cuando ocurre la tragedia. 

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Un fatal accidente acabó con la vida de una adolescente en la ruta Interamericana, kilómetro 327, quien caminaba junto a su madre rumbo a su domicilio, ubicado en El Naranjo, La Democracia, Huehuetenango.

El conductor de un auto iba a excesiva velocidad cuando perdió del control del volante y terminó arrollándolas. 

Las víctimas fueron identificadas como Brydgeth Linda Bryanna Cobón Perez, de 13 años, y Maria Pérez de 35.

La adolescente falleció en el lugar tras el impacto, mientras que la madre sufrió múltiples fracturas y heridas, por lo que fue remitida a un centro asistencial en Huehuetenango.

Este es el video del accidente: 

Cobón Pérez se preparaba para participar en un certamen de belleza en su centro educativo, además de formar parte de la banda musical. 

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