VIDEO: Adolescente muere tras ser arrollada junto a su madre en la Interamericana

Las imágenes muestran a la menor caminando con su madre cuando ocurre la tragedia.
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Un fatal accidente acabó con la vida de una adolescente en la ruta Interamericana, kilómetro 327, quien caminaba junto a su madre rumbo a su domicilio, ubicado en El Naranjo, La Democracia, Huehuetenango.
El conductor de un auto iba a excesiva velocidad cuando perdió del control del volante y terminó arrollándolas.
Las víctimas fueron identificadas como Brydgeth Linda Bryanna Cobón Perez, de 13 años, y Maria Pérez de 35.
La adolescente falleció en el lugar tras el impacto, mientras que la madre sufrió múltiples fracturas y heridas, por lo que fue remitida a un centro asistencial en Huehuetenango.
Este es el video del accidente:
Cobón Pérez se preparaba para participar en un certamen de belleza en su centro educativo, además de formar parte de la banda musical.