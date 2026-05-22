Cámara de seguridad graba un asalto a mano armada en Mixco

Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en el que un hombre a bordo de una motocicleta comete un robo.
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"El teléfono en el suelo y caminas para allá", fue lo que escucharon dos personas, víctimas de un asalto en la colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco.
El momento quedó documentado por una cámara de vigilancia del sector; el hecho ocurrió el pasado jueves 21 de mayo.
En el video se puede observar que el asaltante pasa frente a sus víctimas a bordo de una motocicleta. Al interceptar a dos hombres que caminan por el lugar decide regresar para cometer su fechoría.
Con arma en mano amenaza a las víctimas y les exige que dejen un dispositivo móvil en la cinta asfáltica y se alejen. Tras unos segundos, la víctima termina entregando el teléfono en manos del delincuente, quien rápidamente huyó del lugar.
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