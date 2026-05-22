Conductor se atraviesa el carril contrario y provoca colisión (Video)

Debido al impacto el motorista terminó volando en los aires antes de caer en la cinta asfáltica.
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Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en el que un automóvil y una motocicleta terminan colisionando debido a las maniobras de uno de los conductores.
El hecho se reportó en Palín, Escuintla. El video permite observar que un vehículo particular transitaba por la carretera cuando intenta cruzarse el carril en dirección opuesta, un motociclista que transitaba en su carril se percata de la acción del otro conductor e intenta evadir.
Pese a sus intentos, termina perdiendo el control, colisionando en la parte lateral del vehículo y volando por los aires antes de caer a la cinta asfáltica.
Segundos después del impacto, otros conductores detienen la marcha y auxilian al motorista.