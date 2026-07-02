¡Fuerte tormenta! Lluvia y viento arrastran a un tuctuc en San Marcos (video)

Vecinos del sector grababan un video por la intensidad de la lluvia y el viento, cuando de pronto fue arrastrado el vehículo.
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Una fuerte tormenta se hizo presente este miércoles 1 de julio en distintos sectores de San Marcos, siendo uno de los más afectados la aldea El Sitio, en el municipio de Catarina.
En un video que ha circulado por medio de las redes sociales se observa el momento en que un tuctuc es arrastrado por la tormenta severa.
Los vecinos se resguardaban en un inmueble, cuando captaron lo sucedido y uno de ellos corrió a detener el vehículo que fue movilizado por la naturaleza pese a estar estacionado en la orilla de la carretera.
Mira aquí el video:
En las últimas horas, dicho departamento ha sido azotado por las lluvias e incluso la caída de granizo que se registró en el municipio de Sibinal.