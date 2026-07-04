El influencer Kerry Mann llega a Guatemala y así lo recibieron (video)

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Con una calidad bienvenida fue recibido el tiktoker Kerry Mann, quien es apasionado por la comida típica de Guatemala.

Harrys Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) recibió al influencer este sábado 4 de julio en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Su llegada al país ha emocionado a sus seguidores guatemaltecos, quienes esperan verlo disfrutar de la gastronomía nacional en su lugar de origen.

Kerry, desde la virtualidad promueve el sabor y autenticidad de la gastronomía guatemalteca, degustando platillos como el pepián, carne asada, entre otros antojitos. Y llamo la atención que no conocía aún Guatemala.

Por ello, fue invitado por Whitbeck, para que viva una experiencia "10 de 10", como califica el creador de contenido los distintos platillos guatemaltecos.

La espera llegó a su fin luego de tener en expectativa a través de una serie de videos contando como se preparaba para su viaje a Guatemala.

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En un video, mostró los zapatos que estrenaría a su llegada al país, los cuales fueron elogiados por el director del INGUAT como preámbulo de las experiencias que le esperan.

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"Hola Guatemala, ya vine", dijo Kerry tras su haber aterrizado su vuelo mientras es abordado por varios seguidores quienes se tomaron fotos con él.

"Estoy muy feliz de estar aquí", añadió el influencer, quien disfrutará de Guatemala de primera mano.

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