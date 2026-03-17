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Kerry Mann, estadounidense fan de la comida tradicional, es invitado a Guatemala

  • Por Selene Mejía
16 de marzo de 2026, 18:18
Kerry Mann, quien ha confesado su gusto por la comida guatemalteca visitará el país. (Foto: Instagram)

Kerry Mann, quien ha confesado su gusto por la comida guatemalteca visitará el país. (Foto: Instagram)

Kerry Mann, famoso por probar la comida guatemalteca y compartir sus reseñas acerca de su sabor, visitará Guatemala. 

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El estadounidense fue abordado a través de las redes por Harrys Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT.

"Debo decir que estoy hablando con el hombre más famoso en Guatemala ¿te gustaría venir? has probado una gran variedad de chucherías pero vamos a mostrarte algo de lo auténtico", le dijo Harrys al invitado. 

@kerrybmann 10/10 not to dang bad. #fyp #love #food #latino #family @SuperQuetzal ♬ original sound - Kerry Mann

"Vamos a mostrarte mole, enchiladas, ¡gracias por recibir mi llamada!, mi equipo estará en contacto y espero verte pronto", agregó el representante del turismo en el mundo, 

"¡Perfecto, ya quiero verlos!", dijo Mann. 

Kerry se popularizó por su calificación "10 de 10" a todos los antojitos guatemaltecos como el churrasquito, la cerveza y las gaseosas nacionales, el pepián y otros sabores que ha encontrado fascinantes. 

@kerrybmann 10/10 this Guatemalan street food was amazing. #fyp #food #love #guatemala #family @+502 el amigo kitchen ♬ original sound - Kerry Mann

¿Cuándo estará en Guatemala?

El estadounidense no dio una fecha específica de su visita pero si mostró su emoción al haber sido embajador de la gastronomía nacional y recibir una invitación tan especial. 

MIRA: 

@kerrybmann 10/10 I can not wait to visit. #fyp #love #food #guatemala #family ♬ original sound - Kerry Mann

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