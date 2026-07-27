¡Detienen el tránsito! Riña entre dos hombres queda grabada en video

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La riña se registró en cercanías del anillo periférico. En la pelea también se involucró una mujer.

Una pelea en medio del tránsito quedó documentada en video en cercanías del Anillo Periférico.

El hecho detuvo por algunos minutos el paso vehicular, ya que dos hombres y una mujer se vieron involucrados en una discusión que terminó en los golpes.

En el video se muestra que el hombre de camisa anaranjada suelta el primer golpe luego de haber forcejeado, en esos momentos la mujer también empuja al otro hombre.

De inmediato, inician a golpearse mutuamente. Incluso, una motocicleta termina en la cinta asfáltica y uno de los hombres sin camisa.

Durante los últimos segundos, se muestra que los hombres terminan peleando sobre el pavimento.

Hasta ahora, se desconocen las causas que pudieron originar la pelea.

Mira el video: