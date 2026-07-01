Mingob denunciará a municipalidades por uniformes similares a la PNC

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Las municipalidades que utilicen uniformes e insignias similares a la PNC serán denunciadas penalmente.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que denunciará a las municipalidades que utilizan uniforme e insignias similares a los que usa la Policía Nacional Civil (PNC), en sus respectivas unidades de Tránsito.

Esta afirmación la hizo tras concluir el acto de inauguración de los 300 nuevos guardias penitenciarios, en donde agregó que de no atender la petición que se les hizo a las comunas desde el mes de febrero se tomará la decisión de denunciar penalmente a quienes incumplan.

Dijo que las Policías Municipales de Tránsito (PMT) tienen otras funciones y que no se pueden "arrogar" facultades que la ley no les otorga, ni utilizar insignias que son propias de la PNC, lo que al final es un delito.

Aseveró que quien se resista y quiera, de alguna manera, enfrentar a la autoridad o violar la ley al no hacer el cambio de uniformes e instintivos en las PMT, a lo que se enfrentará será a una denuncia en el Ministerio Público (MP) y a un levantamiento de antejuicio.

"A ver esta no son cosas que me haya inventado yo, porque a mí se ha antojado al decir que la Policía Municipal de Tránsito tiene que usar otro uniforme. Es que esto es prohibido y ningún servidor público puede actuar al margen de la ley", puntualizó.

Por último, dijo que aún se hace el análisis para determinar cuántas municipalidades han cumplido con el oficio que se les envió, por lo que dependiendo de eso se plantearán las denuncias respectivas.