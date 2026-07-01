Arévalo se pronuncia por la Usac, mientras Mazariegos asume rectoría

El mandatario se pronunció sobre la situación que se vive en la Universidad de San Carlos ante la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector.
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Durante la Ronda realizada este miércoles 1 de julio, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció sobre la situación que atraviesa la Universidad de San Carlos de Guatemala, afirmando que reconoce la razón del descontento social tras el nuevo mandato del rector Walter Mazariegos.
"La Universidad de San Carlos merece autoridades legítimas, electas en un proceso transparente y plenamente apegado la ley. Como Gobierno respetamos la autonomía universitaria de hoy para que sea respetada siempre en el futuro", expresó.
El mandatario reafirmó que al Gobierno no le corresponde elegir a las autoridades ni intervenir en las decisiones internas de la casa de estudios, "pero sí nos corresponde defender el Estado de Derecho cuando han habido procesos irregulares".
La USAC es demasiado importante, por ello Arévalo afirmó que el Gobierno presentó ante la Corte de Constitucionalidad, un recurso para que se revisen estas irregularidades señaladas en este proceso.
Asimismo, expresó que la legitimidad es fundamental para fortalecer a la USAC y esto debe resolverse a través de los tribunales.
Disturbios en la USAC
Varios disturbios se originaron esta mañana en las afueras del centro universitario, luego de que un grupo de alumnos y maestros se reuniera como señal de rechazo ante toma de posesión de Mazariegos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya están en el lugar para tratar de controlar la situación.