¡Pasó por el quirófano! Vinicius Jr. se hace viral al presumir nuevo rostro

Vinicius Jr. habría aprovechado su descanso tras el Mundial FIFA 2026 con un cambio de rostro. Un video se hizo viral por su retoque.
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Aficionados en redes sociales aseguran que Vinicius Jr se hizo algunos cambios estéticos en el rostro.
Según el portal brasileño "Leo Dias", el astro habría acudido a una clínica estética en la ciudad de Goiânia para someterse a una mentoplastía, usada para definir el mentón y la mandíbula. Otros afirman que se habría hecho una armonización facial.
El delantero habría visitado al especialista Alessandro Alarcão, aunque el jugador no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, Alarcão publicó una fotografía junto a Vinicius.
"Recibir a Vinicius Jr. fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es una persona sencilla, educada y con una energía contagiosa", expresó en sus redes.