¡Estoy dolido! Ricardo Arjona habla de Argentina en entrevista

Ricardo Arjona expresó para un medio de comunicación argentino su sentir ya que la Copa del Mundo no quedó en Sudamérica.
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A la salida de la final del Mundial FIFA 2026 un periodista de La Nación, medio de comunicación argentino, abordó al cantautor guatemalteco.
"Ayer te estaba viendo, estabas hablando de alguien que no vamos a decir quien es", inició Arjona.
"¡Estoy dolido! cómo no voy a estar, es un dolor tremendo, vi al equipo poniendo todo lo que estaba en sus manos, me da mucho gusto porque habla de la pelea que tenemos todos los latinoamericanos, pelearon hasta el último minuto, no salió como queríamos pero será a la próxima, un abrazo", dijo.
La entrevista se hizo viral ya que muchos sudamericanos hablan del cariño que la estrella le tiene.
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