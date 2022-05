"Vivo en el 6": la fuerte canción de despecho de Christian Nodal

La nueva canción de Christian Nodal es un tema que habla sobre el despecho y el desamor. Tal y como le ha ocurrido al intérprete.

Christian Nodal sorprendió a sus fanáticos al lanzar su nueva canción titulada : "Vivo en el 6", un tema que venía anunciado desde hace varios días.

La canción ha generado muchas expectativas entre el público, pues se trata de una canción de desamor, misma que podría contar parte de su vida privada.

"Me despido oficialmente del amor, pues no se me da... Desde ahora seré amigo del alcohol y de la soledad. Hay peda esta noche para los despechados", dice la canción.

¿Indirecta para Belinda?

Ahora, sus seguidores le atribuyen la fuerte letra como una indirecta para Belinda con quien finalizó su relación y compromiso.

Tras su ruptura con la artista de doble nacionalidad, el cantante mexicano de 23 años, ha estado más activo en redes sociales y trabajando en sus composiciones.

Pues, sus más recientes proyectos los llamó "Ya no Somos, Ni Seremos" y "Aguardiente", mismos que se estrenaron poco después, de confirmar que se encuentra soltero.