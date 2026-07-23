¡Vivo de milagro! Hombre es atacado por un cocodrilo en río de Petén

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El cocodrilo hembra habría reaccionado cuando la víctima se acercó a su nido.

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Lo que comenzó como una jornada de pesca entre amigos terminó en momentos de angustia para Auner de la Cruz García, de 32 años, quien fue atacado por un cocodrilo mientras se encontraba en el río San Pedro, sector conocido como Buen Samaritano.

El incidente ocurrió cuando el pescador usaba un arpón en la oscuridad, actividad que acostumbra practicar en esa zona junto a sus acompañantes. Sin embargo, en esta ocasión, el reptil lo sorprendió y le provocó múltiples heridas, principalmente en la cabeza y el rostro.

Auner de la Cruz García sobrevivió al inesperado ataque del reptil. (Foto: Carlos Pelaez)

Sus amigos solicitaron ayuda de inmediato y socorristas acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de San Benito, donde permanece bajo observación médica.

"Era un cocodrilo hembra; al parecer estaba cuidando su nido y no me percaté. El ataque fue muy rápido, pero gracias a Dios estoy vivo", relató el sobreviviente.

De acuerdo con las autoridades del centro asistencial, el paciente se encuentra estable.

Este cocodrilo fue captado en el río San Pedro, donde ocurrió el ataque. (Foto: Carlos Pelaez)

Atacan de noche

Según el Grupo de Cocodrileros de Guatemala, estos reptiles tienen mayor actividad durante la noche. Aunque los seres humanos no forman parte de su dieta y no suelen buscar atacarlos, pueden reaccionar ante movimientos bruscos o el chapoteo en el agua, al despertar su instinto de caza o defensa.