Vocalistas David Miranda y Marvin Maldonado se despiden de "Internacionales Conejos"

-

Los vocalistas David Miranda y Marvin Maldonado sorprendieron con su salida definitiva de la marimba orquesta de Guatemala "Los Internacionales Conejos".

Durante una de sus presentaciones David reveló su retiro de la banda, provocando tristeza en los seguidores de la agrupación.

"David decidió abandonar a los Conejos, que despida a su público, al poco público pero sí, ha sido un gusto trabajar con David MIianda, una de las voces más antiguas de Los Conejos, ni modo, todo tiene un principio y un final", dijo Werner Orozco, el director musical en el show.

La despedida de los cantantes ha provocado sentimientos encontrados en muchos fanáticos que crecieron escuchando sus tradicionales voces.

"Ya que me dan la oportunidad quiero aprovechar para despedirme. Son 29 años de estar compartiendo con mucho cariño, por cariño, la amistad, gracias, nos volveremos a ver en algún lugarcito", dijo David.

Se desconoce la causa por la que ambos dejan el grupo. Sin embargo, Marvin ya anunció que integrará la marimba "La magia". Este 2026, "Los Internacionales Conejos" cumplieron 142 años de existencia.

Marvin Maldonado se despidió de la agrupación. (Foto: Internacionales Conejos)

Marvin Maldonado

En 2026 cumplió 40 años de trayectoria musical, inició su carrera con el "Grupo Fiesta" de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. En 1989 ingresó a "Los Conejos" y es reconocido por imitar voces como la de Laura León y Selena, que ha introducido como parte del repertorio de la Marimba Orquesta que abandona.

Foto: Internacionales Conejos.

David Miranda

Estuvo en la orquesta por 29 años. Se destaca por los nortirollos de "Los Internacionales Conejos", recibió la oportunidad de ingresar a la música a través de la agrupación.

Werner Orozco director. Foto: Internacionales Conejos.

Marimba Orquesta "Los Internacionales Conejos"

Inició con una marimba pequeña llamada "Tenor", tocada por tres músicos que interpretaban sones tradicionales, con el tiempo, en 1885, el compositor Manuel De Los Reyes Orozco, originario de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, organizó un grupo musical de marimba y contrabajo con sus hijos Alejandro Fidel, Felipe Cornelio y Brígido Orozco Godínez.

Manuel De Los Reyes Orozco tocaba el contrabajo y sus hijos interpretaban la marimba, Alejandro Fidel el tiple, Felipe Cornelio al centro, y Brígido Orozco el bajo. Su éxito fue tal que fueron solicitadas en varios departamentos.

Alejandro Fidel Orozco comenzó a escribir canciones inéditas para la agrupación destacando "Suspiros de Olga", "Oír Andando", "Neptuno", "Lejos de Mi Tierra", "La Chirimía", "Bailar Llorando" y "Alma Shecana".

En los años 50 "Los Internacionales Conejos" se convirtió en Marimba Orquesta por los hermanos J. Rufino Orozco y Rubén Orozco, hijos del compositor y segundo director: Alejandro Fidel Orozco,

En 1955 iniciaron sus giras internacionales invitados a Chiapas, México, pronto se presentaron en Estados Unidos y otros rincones del mundo. Werner Orozco continúa el legado familiar al mando de la agrupación en la actualidad.

@davidmiranda269 ♬ sonido original - David Miranda