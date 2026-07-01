Walter Mazariegos toma posesión para un segundo periodo como rector de la USAC

-

En un mensaje difundido por Walter Mazariegos, se oficializó el segundo período al frente de la Universidad de San Carlos (USAC).

OTRAS NOTICIAS: Así se dieron los disturbios en la USAC durante manifestación

"Hoy hago de su conocimiento que a las 7:30 horas firmé el acta administrativa en donde inicio el período rectoral 2026-2030". Con estas palabras pronunciadas a través de un video, Walter Mazariegos, asumió como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), para un segundo período.

En su presentación, Mazariegos afirmó haber jurado fidelidad a la Constitución Política de la República, a las leyes del país y a la normativa universitaria, por lo que dijo que, daría paso a la primera sesión de julio del Consejo Superior Universitario (CSU).

Informó que en esta sesión se nombraría a las autoridades de la Usac a nivel nacional y agradeció el apoyo recibido para seguir dirigiendo la Usac, en especial al cuerpo electoral universitario.

Además, se comprometió a "continuar innovando, modernizando, actualizando, descentralizando y especializando a la universidad estatal, respetando su autonomía, su filosofía y ley orgánica", puntualizó.

Agradezco a las autoridades universitarias, cuerpos electorales y a toda la comunidad sancarlista por su participación y compromiso durante el proceso universitario. pic.twitter.com/KsExM8pcAr — Walter Mazariegos (@wmazariegosgt) July 1, 2026

A favor y en contra

Previo a que Mazariegos asumiera de nuevo la rectoría para los próximos cuatro años, estudiantes y trabajadores se reunieron a las afueras del campus central, entrada sobre el periférico, en la zona 12 para rechazar la continuidad en el cargo y desde el interior de la Usac fueron sorprendidos con agua.

Conformen fueron transcurriendo los minutos, los ánimos se fueron caldeando, por lo que elementos del pelotón antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar.

Mientras esto sucedía, en el interior de la Usac se observaban pantallas gigantes que proyectaba los logros de la gestión de Mazariegos en el primer período.

Además, sobre la Avenida Petapa, un grupo de trabajadores de dicha universidad, apoyaban con pancartas el segundo período de Mazariegos como rector. A esto se agrega la quema de bombas y juegos pirotécnicos en celebración a la continuidad por cuatro años más.

El mensaje de Mazariegos

El rector se dirigió a quienes se encontraban dentro del campus central y presentó un recuento de los principales avances, proyectos y acciones impulsadas durante los primeros cuatro años de gestión.

El pronunciamiento fue efectuado en la Plaza de las Banderas, en donde no sólo dio inicio su segundo período como rector, sino también compartió los retos que avisora.

"Siguen las ilegalidades"

El representante de los docentes, electo por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Usac, Marco Antonio de la Rosa, miembro de la agrupación Usac Dire, señaló que ésta en manos del CSU el seguir cometido ilegalidades con la validación de Mazariegos como rector.

Dijo que la actitud asumida por quienes dirigen la Usac, como lo han hecho desde el 2022, en esta ocasión no es de extrañar, por lo que advirtió que lo suceda de aquí en adelante es algo que recaerá en los que apoyan la continuidad.

Agregó que la normativa interna de la Usac nos le permitía avalar una elección anómala, sin embargo, ahora será la justicia la que se debe pronunciar a este respecto.

"Se debilitan las instituciones"

Para el analista independiente, Renzo Rosal, lo sucedido en la Usac no es más que "un acto repudiable que demuestra como con un proceso, que llevo a Mazariegos a asumir la rectoría de esta casa de estudios, se debilitan las instituciones".

Agregó que, es esta también la confirmación que, a pesar de fueron interpuestas varias acciones legales, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la CC, se han plegado a los intereses particulares.

Concluyó en que la actuación de los órganos de justicia lo que permiten es ver "cómo se defiende la ilegalidad y se corrompe un sistema que no funciona en defensa de sus principios constitucionales".