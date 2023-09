Las dos grandes: WhatsApp y Telegram se preparan para "unirse"

-

WhatsApp tendría que permitir que otros servicios de mensajerías sean compatibles con su aplicación, según una ley europea.

Una nueva actualización que ha llegado a los usuarios beta de WhatsApp reveló que la aplicación podría estar trabajando en una función llamada "Chats de terceros", que serviría como una herramienta en la que los usuarios pueden abrir mensajes de otras aplicaciones, mientras siguen en la app de WhatsApp.

Esta versión apareció días después de que la Comisión Europea informase que WhatsApp cumple con las condiciones para ser designado como "guardián" de la Ley de Mercados Digitales.

Como "guardián", la aplicación obliga al servicio a ser interoperable de otras aplicaciones de mensajería, antes de marzo del 2024. Si no lo hicieran, Meta tendría que enfrentarse a una multa equivalente al 10% del volumen de sus negocios a nivel mundial, además de la prohibición de su servicio en el territorio europeo, informó Xataka.

WhatsApp beta for Android 2.23.19.8: what's new?



WhatsApp is working on complying with new EU regulations by developing support for chat interoperability, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/XI6zMoOD5P pic.twitter.com/Jpd9Leh2Ki — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2023

Guardianes de acceso

Según Wired, los guardianes de acceso son aquellas empresas con una posición arraigada y duradera en la economía digital. Los criterios para considerar a una empresa como "guardián" son: facturar al año más de 7,500 millones de euros y tener más de 45 millones de usuarios activos mensuales europeos.

Esta función sigue siendo reciente, por lo que se desconoce si las funciones de WhatsApp, como mensajes de voz, videollamadas y envío de fotografías en alta calidad, seguirán usándose en estas conversaciones de terceros.

Además, el medio informa que no se sabe si está función aplicaría para países fuera de la Unión Europea.

Las aplicaciones que siguen en el limbo

Hipertextual reporta que la plataforma de mensajes de Apple no es considerada "guardián" por no tener tanto poder en Europa.

Lo mismo sucede con Microsoft y Bing; sin embargo, la Comisión Europea se encuentra investigando si cumplen o no las condiciones y tomará una decisión en las próximas semanas.