Xochi abre sus puertas y los primeros conductores recorren la nueva autopista

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Xochi, Corredor de las Flores, inició operaciones este 14 de junio.

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Este domingo 14 de junio quedó habilitada la circulación en la autopista privada Xochi, Corredor de las Flores, un nuevo tramo vial que conecta los kilómetros 142 y 172 de la CA-2 Occidente.

La carretera está habilitada desde las 6:00 de la mañana, donde los primeros conductores comenzaron a transitar la carretera de 31 kilómetros que atraviesa seis municipios de Suchitepéquez y Retalhuleu.

Entre ellos estuvo Alan de León, quien viajó hacia la ciudad de Guatemala y expresó su satisfacción por el proyecto.

"Es una experiencia muy bonita y algo que ya era necesario en el país para poder transitar mejor", comentó.

Este domingo 14 de junio quedó habilitada la circulación en la autopista privada Xochi, Corredor de las Flores, un nuevo tramo vial que conecta los kilómetros 142 y 172 de la CA-2 Occidente.

Alan de León, primer conductor pic.twitter.com/ORULikvKAK — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 14, 2026

Otro de los usuarios, Edgar Rodríguez, destacó la comodidad del trayecto y los paisajes que se observan durante el recorrido hacia la capital. "Estoy bastante cómodo para viajar acá", indicó.

Conductor Edgar Rodríguez pic.twitter.com/kh6LDvOzy2 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 14, 2026

Tarifa especial

La autopista inició operaciones con una tarifa especial de inauguración de Q35 para vehículos livianos que recorran el trayecto completo. Este precio estará vigente hasta el 13 de septiembre y, por el momento, aplica en un horario de 6:00 a 18:00 horas, debido a que aún continúan trabajos menores en algunos sectores, los cuales se realizan durante la noche para no afectar la circulación.

La tarifa de inauguración es de Q35 para vehículos livianos hasta el 13 de septiembre. (Foto: Archivo/Soy502)

Actualmente están habilitadas únicamente las casetas de cobro ubicadas en los kilómetros 142 y 172. Las casetas intermedias de Santo Domingo y Cuyotenango serán habilitadas posteriormente y la información será anunciada a través de los canales oficiales de Xochi.

Adolfo Martínez, gerente de operaciones, comercial y mantenimiento de Xochi, indicó que la apertura de la carretera busca brindar mayor seguridad, ahorro de tiempo y mejores condiciones de movilidad para los usuarios de la Costa Sur.

Rodolfo Martínez, Gerente General de operaciones Xochi pic.twitter.com/PYC5z9TIeI — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 14, 2026

"Estamos en pro de generar ahorro para los comercios, vacaciones para que disfruten más el turismo, las familias, para cuidar el tiempo familiar, el tiempo de las personas, brindar seguridad", expresó.

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TAG Xochi

Los conductores pueden adquirir de forma opcional el TAG Xochi, un dispositivo electrónico que permite pasar por las garitas sin detenerse. El sistema funciona mediante una aplicación móvil vinculada al dispositivo y permite realizar recargas con tarjetas de crédito o débito de cualquier entidad bancaria.

Abren oficialmente Xochi, Corredor de las Flores, una ruta que pretende mejorar la movilidad en el suroccidente del país. pic.twitter.com/ye6UV8Y3oZ — Soy 502 (@soy_502) June 14, 2026

El proyecto Xochi, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa "flor", fue concebido como un corredor rodeado de vegetación que busca mejorar la conexión en el suroccidente del país.

Los usuarios pueden utilizar el TAG Xochi para realizar pagos automáticos sin detenerse. (Foto: Archivo/Soy502)

La nueva carretera permitirá reducir los tiempos de viaje, disminuir costos de combustible y desgaste de los vehículos. El recorrido completo está diseñado para realizarse en aproximadamente 30 minutos a una velocidad de operación de 80 kilómetros por hora.

Además de mejorar la movilidad, el corredor vial busca impulsar el comercio, el turismo y la inversión en la región, al facilitar el traslado de comerciantes, productores agrícolas y visitantes hacia distintos puntos de la Costa Sur.

Contraste Vial

La apertura de Xochi, Corredor de las Flores, también pone en perspectiva los distintos avances en infraestructura vial en Guatemala.

Mientras este proyecto privado logró completar en aproximadamente tres años una autopista de 31 kilómetros construida con estándares internacionales y una estructura de pavimento de 50 centímetros de grosor, distintas rutas en el país continúan en procesos de mantenimiento, reparación y planificación de nuevas intervenciones.

Trabajos realizados sobre km 106 de la CA-2 occidente , en el límite departamental entre Escuintla y Suchitepéquez en febrero de 2026. (Foto: Covial)

En la CA-2 Occidente, una de las principales vías comerciales del país, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de sus dependencias, mantiene trabajos en diferentes tramos con el objetivo de mejorar la conectividad y las condiciones de tránsito, sin hasta el momento presentar una fecha oficial de finalización.

Daños registrados en la ruta CA-2 junio 2026. (Foto: Ángel Revolorio/colaborador)

A nivel nacional, también permanece pendiente la entrada en vigencia de la Ley de Infraestructura Prioritaria, aprobada en 2024 orientada a agilizar proyectos estratégicos y dar prioridad a las carreteras más importantes del país.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha definido una fecha para su aplicación para una ley que podría impactar directamente en la movilidad de conductores, transportistas, comerciantes y sectores productivos que dependen de la red vial guatemalteca.