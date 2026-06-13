TAG Xochi: cómo obtenerlo, cómo funciona y cuáles son las opciones de pago de peaje

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El sistema utiliza tecnología de radiofrecuencia para identificar el vehículo y realizar el cobro de forma automática.

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El próximo 14 de junio entrará en funcionamiento Xochi, Corredor de las Flores, la nueva autopista privada que conectará el suroccidente de Guatemala y que busca agilizar los recorridos en esta zona del país.

Con el inicio de operaciones también estará disponible el TAG Xochi, un dispositivo electrónico de cobro automático que permitirá a los conductores pasar por las garitas sin necesidad de detenerse para efectuar el pago del peaje.

Este viernes 12 de junio fue inaugurado Xochi, Corredor de las Flores, un proyecto vial privado de 31 kilómetros que conecta los kilómetros 142 y 172 de la CA-2 Occidente y atraviesa seis municipios de Suchitepéquez y Retalhuleu.

: Byron García pic.twitter.com/w5mII6sHiT — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 12, 2026

El dispositivo utiliza tecnología de radiofrecuencia para identificar cada vehículo al momento de cruzar una garita. Una vez detectado, el sistema realiza automáticamente el descuento correspondiente al tramo recorrido, evitando filas y reduciendo el tiempo de espera.

El TAG Xochi deberá colocarse en el retrovisor del vehículo y podrá adquirirse en las casetas de peaje del proyecto, a partir del próximo 14 de junio, día en que será inaugurada la autopista.

“ Cada kilómetro de Xochi está pensado para hacer más eficiente el camino ” Xochi Corredor de las Flores

¿Cómo se recarga el TAG Xochi?

El sistema funciona mediante una aplicación móvil vinculada al dispositivo y no tienen ningún costo de adquisición o descarga.

Una vez instalado el TAG Xochi, los usuarios podrán realizar recargas a través de una tarjeta bancaria, ya sea de crédito o débito, sin importar la entidad financiera a la que pertenezca.

Si el usuario se presenta problemas con alguna de sus tarjetas, podrá realizar el pago en efectivo en las garitas de peaje.

Quienes utilicen el Xochi Tag podrán acceder a tarifas preferenciales en la autopista. (Foto: Byron García/colaborador)

La información detallada sobre la descarga de la aplicación, su configuración y el proceso de recarga será proporcionada a los conductores al momento de obtener el dispositivo en las casetas de peaje.

El dispositivo estará disponible desde el 14 de junio en las casetas de la autopista Xochi. (Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

Dicho cobro se efectuará automáticamente cada vez que atraviese las garitas de la autopista, tomando en cuenta la cantidad de veces que transite y los kilómetros recorridos.

¿Es obligatorio adquirir el TAG Xochi?

El uso del TAG Xochi es opcional y se considera una alternativa para facilitar el tránsito por la autopista.

Las personas que decidan utilizar la vía privada, pero que no quieran instalar el dispositivo, podrán seguir cancelando el peaje directamente en las garitas, ya sea en efectivo o con tarjeta de débito o crédito.

El uso del TAG Xochi será opcional y no condicionará el acceso a la vía privada. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, los usuarios que opten por utilizar el TAG Xochi podrán acceder a una tarifa preferencial.

Además, el portal de Xochi, brinda la opción de calcular el cobro de peaje según la distancia recorrida de forma automática.

El pago del peaje se descontará según los kilómetros recorridos en la autopista. (Imagen: captura de pantalla)

Para resolver cualquier duda relacionada con el funcionamiento de la autopista, el TAG Xochi o las formas de pago, los usuarios podrán comunicarse a la línea de atención habilitada las 24 horas del día, los siete días de la semana, al número 7720-4500 o al Whastapp 77204545.