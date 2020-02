Yanet García muestra sus "imperfecciones" y enciende el instagram

View this post on Instagram

Hoy quiero decirte que NO SOY PERFECTA! Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue MUY difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo MÁS importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación. Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado. Me enfoqué en desarrollar la masa muscular de mis glúteos por años y lo logré! Hice crecer mis glúteos de una manera natural, siendo muy disciplinada. He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron ESTRIAS! Al principio no sabía porque me estaban saliendo hasta años después. Me daban mucha pena tenerlas pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio. Hoy esas estrías representan para mi un " Lo lograste" Hoy que conozco más de este tema te puedo recomendar estos tips para prevenir que te salgan. 1. Bebe abundante agua para mantener la piel hidratada desde el interior. Mínimo dos litros de agua. 2. Hidrata la piel. Las pieles secas tienen mucha más tendencia a que aparezcan estrías. Mantén tu piel hidratada y nutrida aplicándote una buena crema o aceite especial para prevenir estrías ;) LO MÁS IMPORTANTE!!! Ámate y acéptate tal cual eres, porque eres hermos@ ❤️ #loveyourself