La presentadora Paola Rojas no contuvo el llanto al recordar el pasaje vivido tras la exposición de un video íntimo de su expareja, el exfutbolista y hoy comunicador Luis Roberto Alves Zague, quien en 2018 fue exhibido mostrando sus partes íntimas.

“He hablado muy poco del tema porque es durísimo, pues porque todavía me duele y porque además yo tomé la decisión de no hablar en público de nadie que sea importante para mis hijos”, mencionó en el programa "La última y nos vamos", conducido por Yordi Rosado.

“No pude atender esa parte y llorar en su momento, y creo que no es una casualidad lo que me ocurrió después: tuve un tema médico, no grave, pero claramente somaticé. O sea, me tuvieron que operar el año pasado, dos veces, terminé en el oncólogo y justamente en el útero. Me conmueve lo que hizo mi cuerpo”, agregó.

Rojas Hinojosa añadió que lo primordial fue asegurarse de la protección de sus hijos, aunque reconoció que lo más difícil fue recibir los ataques y burlas de desconocidos, en lo que calificó como una violación a su intimidad.

"Cuando tenemos una profesión como esta sabemos que de alguna manera renunciamos a la privacidad, pero una cosa es traspasar el límite de la privacidad y otra es traspasar el límite de la intimidad.

Con todo esto, la presentadora afirmó que muchos se creyeron con derecho de indagar su lado más íntimo, como si la puerta de su recámara hubiera estado abierta para todos.

“De plano tuve que hacer el radio en mi casa. Cuando me pareció que las cosas se habían calmado, regresé a la cabina y resultó que no, al día siguiente ya estaba lleno de periodistas.

El tiempo ha pasado y Rojas se ha ido haciendo más fuerte por ella y por lo más valioso que tiene en su vida: sus hijos.