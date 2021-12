"YosStop" sale de prisión tras llegar a acuerdo con la agredida (video)

YosStop saldrá de prisión, pero deberá solventar una serie de condiciones económicas y de reparación de daño moral contra la agraviada.

La youtuber YosStop salió de prisión durante la noche del 30 de noviembre luego de estar privada de libertad por el delito de pornografía infantil y agresión sexual.

De acuerdo con información, los asesores legales de la mexicana llegaron a un acuerdo con la defensa de Ainara Suárez, quien fue la joven que presentó la denuncia.

Suárez, por su parte, aceptó una reparación de daños, mismo que debe estar apegado a los principios de derecho que establece la Justicia Restaurativa.

El acuerdo que debe cumplir

Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la también influencer debe cumplir cada una de las condiciones del acuerdo, algunas de ellas son: reparación económica, disculpa pública, donar el 5% de sus ingresos a organizaciones o asociaciones, otorgar bienes materiales a la agraviada y estar incomunicada con la denunciante.

Tras su salida del centro penal para mujeres Santa Martha Acatitla, la prensa se encontraba fuera de las instalaciones y fue captada con una sudadera morada, pantalón beige del reclusorio y mascarilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yoss Hoffman (@justyoss)

Así fue su salida de prisión

Ante este largo proceso, y luego de "quedar libre", YosStop expresó su felicidad ante las cámaras y mandó un mensaje a sus seguidores.

“Estoy feliz... bien porque ya estoy libre. La verdad es lo único que puedo decir. Que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias por apoyarme”, expresó.

Momentos después, luego de reencontrarse con su familia, su hermano Rayito quien también es youtuber compartió en su cuenta de Instagram una imagen para manifestar la alegría de que su hermana volviera a casa de su madre.

(Foto: captura de pantalla)

Mira aquí el video

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ❦☽✰ (@chamonic3)

*Con información de Infobae.