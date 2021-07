El youtuber "Rayito" reacciona al caso legal de su hermana "YosStop"

Ryan Hoffman, un famoso youtuber mexicano habló sobre el proceso que enfrenta su hermana "YosStop".

Ryan Hoffman, mejor conocido "Rayito", es un famoso youtuber mexicano, pero además, es hermano de la señalada del delito de pornografía infantil YosStop, quien fue arrestada el pasado 29 de junio.

Tras la polémica detención, "Rayito" utilizó su cuenta de Instagram para expresar su sentir, y es que a través de una historia escribió un mensaje de agradecimiento a sus fans, quienes aparentemente se han solidarizado con él y su familia.

"Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento... Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras. Tal cuál y cómo me conocen... Los quiero mucho", escribió.

(Foto: captura de pantalla)

La detención de YosStop

La influencer fue aprehendida por autoridades mexicanas en su domicilio situado en Benito Juárez. El suceso ocurrió al rededor de las 21:30 horas locales, de acuerdo con información de el Registro Nacional de Detenciones de ese país.

Fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en donde guardará prisión preventiva.