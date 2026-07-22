Bernardo Arévalo anunciará las medidas ante el alza de precios de los combustibles

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Las autoridades aún no detallan cuáles serán las medidas que se plantearán ante el incremento del precio de los combustibles.

OTRAS NOTAS: Gobierno evaluará nuevo subsidio ante el alza de los combustibles

El Gobierno dará a conocer el próximo viernes 24 de julio las medidas que implementará para enfrentar el incremento en los precios de los combustibles.

La información fue confirmada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), mediante un mensaje oficial.

Durante la mañana de este miércoles, la SCSP precisó que, hasta el momento, el Organismo Ejecutivo no ha enviado al Congreso ninguna iniciativa de ley para aprobar un nuevo subsidio.

La Secretaría informó que el presidente Bernardo Arévalo ofrecerá el próximo viernes una conferencia de prensa a las 15 horas en el Palacio Nacional de la Cultura.

El @GuatemalaGob informa que el presidente Bernardo Arévalo informará el próximo viernes sobre las medidas ante el incremento de los precios de combustible.



La @SCSPGT informó esta mañana que aun no se ha enviado ninguna solicitud para aprobar un subsidio al #Congreso. pic.twitter.com/wM9cH2yqWT — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 22, 2026

En dicha actividad el mandatario dará a conocer las acciones que adoptará el Ejecutivo ante el comportamiento al alza de los precios de los hidrocarburos.

No obstante, la SCSP no adelantó el contenido de las medidas que serán anunciadas por el mandatario.

La confirmación se produce luego de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informara el martes que el Gobierno analizaba la posibilidad de otorgar un nuevo apoyo económico para reducir el impacto del aumento de los combustibles en la población.

Sin embargo, consultada sobre el avance de esa propuesta, la Secretaría de Comunicación Social respondió que todavía no existe una decisión oficial ni se ha remitido alguna iniciativa al Legislativo.

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"Al momento no se ha enviado alguna nueva iniciativa de ley al Congreso relacionada con ese tema ni existe una decisión oficial en los términos que consulta", indicó la dependencia presidencial.

Asimismo, explicó que las instituciones competentes mantienen una coordinación permanente para evaluar el comportamiento de los precios de los combustibles y las posibles medidas de respuesta.

La SCSP añadió que, de adoptarse alguna disposición, será comunicada oportunamente por los canales oficiales.

Reiteró que la prioridad del Gobierno es proteger la economía de las familias guatemaltecas sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni la sostenibilidad de las finanzas públicas.