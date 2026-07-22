Italia negocia con Pep Guardiola para convertirlo en su nuevo seleccionador

-

Pep Guardiola estaría cerca de convertirse en el nuevo seleccionador de Italia, luego de que el presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), Giovanni Malagò, confirmara este miércoles que mantiene conversaciones con el estratega español para asumir el banquillo de la Azzurra.

OTRAS NOTICIAS: Phil Foden amplía su contrato con el Manchester City hasta 2030

Malagò respondió afirmativamente cuando fue consultado sobre la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado a contratar al extécnico del Manchester City, una opción que ha tomado fuerza en los últimos días.

¿Pep Guardiola podría regresar a Italia a un Mundial?



Veremos si el español acepta el reto de dirigir a una selección nacional... pic.twitter.com/XPGOKOiSaJ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 22, 2026

"Sí, y es una excepción por razones evidentes, que no voy a explicar, pero no está dicho que eso llegue a concretarse; aun así, creo que era justo e importante abrir un diálogo y mantenerlo vivo", afirmó el dirigente.

Malagò también aseguró que la federación no limita la búsqueda del nuevo entrenador a los tres nombres que más han sonado hasta ahora: Andrea Pirlo, campeón del mundo con Italia en 2006; Roberto Mancini; y el propio Guardiola.

Mancini integra la lista de aspirantes para tomar las riendas de la tetracampeona. (Foto: AFP)

El reto de devolver a Italia al Mundial

La selección italiana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Pese a ser cuatro veces campeona del mundo y dos veces campeona de Europa, la Azzurra no logró clasificarse a las últimas tres Copas del Mundo (2018, 2022 y 2026).

Pirlo, campeón del mundo con Italia en 2006, también es uno de los candidatos al cargo. (Foto: Juventus)

Guardiola, de 55 años, quedó libre tras poner fin a una etapa de diez temporadas al frente del Manchester City, donde conquistó 20 títulos.

*Con información de AFP