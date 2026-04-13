Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"Y eso que ni me metí": accidente entre conductores queda grabado (video)

  • Por Jessica González
13 de abril de 2026, 08:22
El accidente ocurrió en la zona 21. (Foto: captura de video)

El accidente ocurrió en la zona 21. (Foto: captura de video)

Uno de los conductores terminó en el suelo tras el impacto.

OTRAS NOTICIAS: Momento en que hombres ingresan a un car wash y agreden a trabajador (video)

Un accidente de tránsito se registró en un sector de la zona 21. 

Dos motoristas circulaban por la vía cuando uno de ellos se para sobre el carril derecho. 

El otro motorista que venía atrás, siguió avanzando hasta estrellarse en la parte trasera de la moto que estaba adelante y terminar en suelo.

El conductor afectado grabó el momento del accidente.

"¿Qué onda? Y eso que ni te me metí. ¿Venías rápido?", se le escucha decir.

Estas son las imágenes: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar