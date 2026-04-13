"Y eso que ni me metí": accidente entre conductores queda grabado (video)

Uno de los conductores terminó en el suelo tras el impacto.
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Un accidente de tránsito se registró en un sector de la zona 21.
Dos motoristas circulaban por la vía cuando uno de ellos se para sobre el carril derecho.
El otro motorista que venía atrás, siguió avanzando hasta estrellarse en la parte trasera de la moto que estaba adelante y terminar en suelo.
El conductor afectado grabó el momento del accidente.
"¿Qué onda? Y eso que ni te me metí. ¿Venías rápido?", se le escucha decir.
Estas son las imágenes: