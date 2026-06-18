Accidente en la San Juan: Auto se empotra y afecta el tránsito

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Dos personas habrían resultado heridas, mientras que una señalización vial y un árbol sufrieron daños tras el fuerte impacto.

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Un accidente ocurrió la tarde de este miércoles 17 de junio, en la calzada San Juan y 23 avenida, en la zona 7 de la ciudad capital.

En el percance vial se vio involucrado un automóvil que por causas que se desconocen, terminó empotrado sobre el arriate central.

Señalización vial sufrió daños durante el accidente de tránsito. (Foto: PMT)

Debido a esta colisión, se reportaron daños en la señalización vial que se encontraba colocada en el sector.

Además, un árbol también sufrió daños debido al fuerte impacto, según indicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT), la cual se encuentra en el lugar agilizando la circulación vehicular.

El tránsito se encuentra afectado en el sector. (Foto: Cortesía)

El tránsito se ha visto afectado en el sector, ya que uno de los carriles ha quedado obstaculizado momentáneamente.

Accidente deja un automóvil empotrado en la calzada San Juan y 23 avenida, zona 7.



: Cortesía pic.twitter.com/WzTbJERLuN — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 18, 2026

De manera preliminar se ha dado a conocer que dos personas resultaron heridas, por lo que son atendidas por Bomberos Voluntarios.