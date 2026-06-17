Trump firma acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio

Donald Trump suscribió en persona una copia del acuerdo durante la cena con el presidente francés, Emmanuel Macron.
EN CONTEXTO: Presidentes de Estados Unidos e Irán podrían firmar el acuerdo a distancia
El presidente Donald Trump firmó un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, dijo un funcionario estadounidense a la AFP, luego de que Axios reportara que la firma se hizo durante una cena con el mandatario francés, Emmanuel Macron.
"Puedo confirmar que se firmó", respondió el funcionario cuando se le preguntó por la información de que Trump suscribió en persona una copia durante la cena con Macron en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G-7.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán aseguró que Irán también firmó el acuerdo con Estados Unidos.
*Con información de AFP