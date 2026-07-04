Conductores sufren accidente vehicular y el tránsito se ve perjudicado en Mixco

El tránsito en Mixco se vio afectado la tarde de este sábado 4 de julio debido a un accidente vial que generó congestionamiento en el sector.
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El hecho ocurrió sobre el km. 25 de la ruta interamericana, en jurisdicción de Mixco, luego que dos conductores colisionaran sobre la carretera.
Tras el accidente se registraron daños materiales en los vehículos implicados; además de una fuerte congestión vehicular en el sector.
Mientras se solventa la situación luego de la colisión, un carril con dirección hacia el occidente permanece obstruido.
Autoridades de tránsito recomiendan circular con precaución.