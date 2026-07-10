Accidentes en la calzada Roosevelt complican el tránsito este viernes (video)

Una mujer motorista muere tras pegar contra un camión en el kilómetro 14.8 de la calzada Roosevelt.
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En las primeras horas de este 10 de julio, dos accidentes complican el tránsito desde el kilómetro 14.5 de calzada Roosevelt.
Una mujer que se conducía a bordo de una motocicleta falleció en el 14.8 de calzada Roosevelt con dirección a la ciudad de Guatemala, luego de impactar contra un camión.
Al lugar se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público, para realizar los trámites correspondientes, por lo que se mantienen dos carriles habilitados para la circulación vehicular hacia la ciudad.
A pocos metros
Un tráiler se empotró en kilómetro 15 de la calzada Roosevelt con dirección a la ciudad capital, al lugar llegó una grúa para movilizar el vehículo pesado.