Incendio forestal de gran magnitud deja al menos 12 fallecidos en España (videos)

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Las causas del incendio no han sido confirmadas, pero este se produjo durante una ola de calor que sufre España actualmente.

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Al menos 12 personas murieron en un incendio forestal cerca de Almería, en el sur de España, este jueves por la noche, informaron las autoridades regionales, mientras una ola de calor afectaba grandes extensiones del país.

Las muertes se produjeron en la aldea de Bédar, indicó el gobierno regional en un comunicado, en el que señaló que algunas de las víctimas fueron encontradas en vehículos.

El responsable regional de emergencias, Antonio Sanz, calificó lo sucedido como "una tragedia sin precedentes" y añadió en el comunicado que "el dolor es inmenso".

Unos 150 bomberos, apoyados por cinco camiones cisterna combatían el incendio declarado mientras las temperaturas se disparaban.

#URGENTE | Un incendio forestal deja 12 personas muertas en Almería, España. pic.twitter.com/Q28savMRyx — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) July 10, 2026

El fuego causó heridas al menos a seis personas, entre ellas una mujer que sufrió quemaduras y otra persona intoxicada por inhalación de humo, que fueron trasladadas al hospital.

"Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves", precisaron las autoridades regionales de Andalucía.

Testigos dijeron a las autoridades que el incendio pudo haberse iniciado tras la caída de una línea de tendido eléctrico, que encendió la vegetación seca antes de propagarse rápidamente por el bosque circundante. Las autoridades no han confirmado la causa del incendio.

Varios muertos en un incendio "sin precedentes" en el sur de España



Al menos 12 personas han muerto en un incendio forestal registrado este jueves en Los Gallardos, Almería. Algunas de las víctimas fueron localizadas sin vida en el interior de vehículos. pic.twitter.com/RdOVFNUMIX — RT en Español (@ActualidadRT) July 10, 2026

"Una tragedia"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su "enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería", y pidió "mucha precaución".

En mayo dijo que España desplegaría este año el mayor dispositivo estival contra incendios forestales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó el incendio mortal de "una tragedia".

El incendio forestal se produce mientras España sufre una ola de calor, con temperaturas abrasadoras que han activado avisos meteorológicos naranjas —el segundo nivel más alto— en partes de Andalucía en los últimos días.

España ha experimentado en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería.



Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos.



Mis deseos de una pronta recuperación a… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026

*Con información de AFP