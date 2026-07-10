¡Prepárate! Acercamiento de onda del este causará lluvias este fin de semana

-

El calor persistirá por las mañana, pero se prevén lluvias por las tardes y noches.

OTRAS NOTICIAS: Mineduc aclara origen de indignante video de maestra agrediendo a una alumna

El fin de semana estará marcado por mañanas cálidas y húmedas, pero con lluvias durante las tardes y noches, según el pronóstico meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).



En la Meseta Central, incluida la Ciudad de Guatemala, se esperan períodos con poca nubosidad durante el día, aunque por la tarde aumentará la presencia de nubes, con posibilidad de lloviznas y lluvias dispersas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 26 y 28 grados Celsius.

En las regiones del Pacífico, Petén y los valles del Oriente se prevé un ambiente más caluroso, con temperaturas de hasta 33 y 35 grados Celsius. Sin embargo, durante la tarde y noche podrían registrarse lluvias moderadas acompañadas de tormentas eléctricas.

Onda del este

Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se mantienen las condiciones de humedad, con posibilidad de lluvias moderadas a fuertes durante la tarde y noche.

En estas zonas también persiste la presencia de niebla o neblina en las primeras horas del día.

Las lluvias previstas están asociadas a condiciones locales, inestabilidad en el Pacífico y el acercamiento de una onda del este.